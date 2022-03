Nieuw onderzoek betwist verraad Anne Frank door Joodse notaris

Het onderzoek door een coldcaseteam naar het verraad van Anne Frank is amateuristisch uitgevoerd en er zijn conclusies getrokken op basis van misinterpretatie en tunnelvisie. Dat oordeelt een groep Tweede Wereldoorlogexperts in een tegenonderzoek naar het boek Het verraad van Anne Frank. In het boek wordt de Amsterdamse notaris Arnold van den Bergh aangewezen als verrader van het Achterhuis, maar volgens de experts kan dat niet: hij zat met zijn gezin in Laren ondergedoken.

Het nieuwe onderzoek wordt vanavond gepresenteerd in het bijzijn van de kleindochter van Van den Bergh, meldt de NOS.

In Het verraad van Anne Frank deed een team van historici en criminologen zes jaar met moderne technieken onderzoek naar een grote hoeveelheid verzamelde data, waaronder interviews, dagboeken en oorlogsdossiers. De onderzoekers concludeerden dat Arnold van den Berg de onderduikadressen van Anne Frank en de andere onderduikers in het Achterhuis doorgegeven had aan de Duitsers om zijn eigen gezin te kunnen redden.

Kritiek

Kort na publicatie kwam er flinke kritiek van kenners en experts op de aannames van de onderzoekers. Op eigen initiatief liepen zes wetenschappers onder leiding van hoogleraar Joodse Studies Bart Wallet van de Universiteit van Amsterdam de bewijsvoering langs. Ze hebben er geen goed woord voor over.

"Het coldcaseteam heeft van het verraad van het Achterhuis een spannende cold case-zaak gemaakt", aldus de experts in hun rapport (pdf).. "Helaas moet geconstateerd worden dat het onderzoek amateuristisch is uitgevoerd en door misinterpretatie en tunnelvisie ten onrechte Arnold van den Bergh heeft aangewezen als de verrader van Anne Frank."

Volgens de groep experts wordt de historische context van de Tweede Wereldoorlog en de directe naoorlogse periode in het boek regelmatig verkeerd begrepen. "Dat hij (Arnold van den Bergh red.) de oorlog overleefde en niet in een kamp heeft gezeten, wordt opnieuw als een uiting van privilege gezien en als mogelijke indicatie voor verraad. Dat maakt in feite iedereen die in de onderduik heeft gezeten verdacht."

Anne Frank-specialist David Barnouw zei eerder tegen AT5/NH Amsterdam dat hij kritisch op het boek is. Uitgeverij Ambo Anthos bood later excuses aan en extra drukken van het boek werden uitgesteld. Ook onderzoekt de gemeente Amsterdam het terugvorderen van een ton subsidie die werd gegeven voor de totstandkoming van het boek.