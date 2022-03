IJmond NL V Vissers blijven ondanks compensatie aan wal: "Naar zee gaan kost meer dan het oplevert"

In de vissershaven van IJmuiden is het aanschuiven geblazen. De schepen liggen rijen dik aan de wal. De oorzaak: de oorlog in Oekraïne. Het gevolg: hoge olieprijzen. Daardoor vaart slechts een enkel schip uit vandaag.

De Katwijk 34 is één van de vele schepen die in de haven achterblijft. "Het is niet rendabel met de hoge prijzen van de gasolie", zegt bemanningslid Jordy Wouters. Hij rekent voor dat een paar dagen zee meer kost dan oplevert. Met zijn collega's verricht hij daarom onderhoudswerk aan de wal. "Moet óók gebeuren. Dan kunnen we het maar beter nu doen."

Toeslag De vele partners in de visserijketen hebben de handen ineen geslagen. De vissermannen krijgen een brandstoftoeslag voor iedere kilo vis die ze vangen. 75 eurocent voor iedere kilo tarbot, griet of tong en 20 eurocent voor de overige vis. Daar komen ze niet mee uit. "Het is leuk", zegt Jordy, "maar de prijs die we voor de vis krijgen, verschilt elke keer terwijl de toeslag hetzelfde blijft. Het is dus te onzeker om uit te varen."

Peter van de Meerakker, directeur van de Zeehaven IJmuiden, zegt dat de volle haven deels een vertekend beeld geeft van de situatie. "Veel vissers hebben vanwege de plotselinge enorm hoge brandstofprijzen besloten groot onderhoud te doen. Als je dat eenmaal hebt besloten, ga je niet opeens toch naar zee als er een regeling is." Tekst gaat verder onder foto

Visser Jordy Wouters. Foto NH Nieuws/Fred Segaar

Door de geringe aanvoer van vis gaan de prijzen omhoog. "Het is de consument die uiteindelijk de brandstoftoeslag gaat betalen", aldus Van de Meerakker. "Gelukkig beginnen de olieprijzen weer te dalen, maar het is nog steeds moeilijk voor de vissers. Ze hebben in een week tussen de 5.000 en 12.000 euro méér kosten dan ze hadden bij een olieprijs van 60 eurocent. De toeslag maakt het niet goed, maar het is wel een tegemoetkoming die bepaalt of je thuis blijft of naar zee gaat." Van de Meerakker zegt dat de consument de hogere prijzen voor lief neemt. "Gelukkig vinden de mensen dit zo'n mooi product, vers uit de Noordzee, dat ze bereid zijn er iets meer voor te betalen."

Somber Jaap Waasdorp, eigenaar van visspecialist De Dolfijn aan de Halkade, ziet de toekomst voor de visindustrie somber in. "Het is gewoon niet te doen voor de vissers. Ik begrijp heel goed dat ze aan de kant blijven. Het is een gebed zonder eind voor ze. Als het blijft zoals het nu is, denk ik dat veel vissers zeggen: het is goed zo...." Jordy Wouters ziet niettemin toekomst op zee voor de Katwijk 34. "Die oorlog moet over zijn. Dan zal het wel weer beter gaan."