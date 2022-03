Van PvdA tot BIJ1: zo is er gestemd in jouw wijk

De PvdA werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam de grootste partij. Toch zijn er per stadsdeel duidelijke verschillen te zien in de uitslagen. Bekijk hieronder hoe er per wijk is gestemd.

PvdA is in 42 van de 98 Amsterdamse wijken de grootste partij. In Zuid en in Weesp kon de VVD rekenen op veel stemmen, terwijl DENK in West en BIJ1 in Zuidoost het goed deden. JA21 kon op flink wat stemmen rekenen in Driemond, Osdorp en in sommige wijken in Noord.

Kijkende naar de uitslagenkaart valt op dat er een scala aan kleuren te zien is. Dit in tegenstelling tot de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, toen het overgrote deel van de wijken groen voor GroenLinks kleurde.

Opkomst

Ook zijn er per wijk grote verschillen in de opkomst te zien. De opkomst was met 46 procent van de kiesgerechtigden historisch laag. In Zuidoost nam de opkomst ten opzichte van vier jaar geleden flink af. In Nieuw-West was de opkomst In Osdorp-Midden bijzonder laag met een schamele 18 procent. In sommige wijken kwam de opkomst boven de 100 procent uit, omdat mensen daar bijvoorbeeld veel stemden op een station of in een grote tent, zoals in het Vondelpark.

Stadsbreed werd de Partij van de Arbeid met negen zetels de grootste partij. GroenLinks kwam uit op acht zetels, gevolgd door D66 met zeven zetels.