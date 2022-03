Amsterdam NL V Huurstaking Riekerhaven gaat door, ondanks toezeggingen woonstichting

Zo'n honderd bewoners van startblok Riekerhaven in Nieuw-West weigeren nog steeds huur te betalen. Ze zijn boos over het achterstallige onderhoud van het complex, waar zowel studenten als statushouders wonen. De afgelopen weken zijn er gesprekken geweest met woonstichting Lieven de Key. Tijdens die gesprekken zijn door de verhuurder meerdere toezeggingen gedaan. Maar de huurstakers willen eerst zien of het niet om loze beloften gaat.

Sinds eind februari zijn bewoners van startblok Riekerhaven in huurstaking. Woedend waren ze toen storm Eunice eerder die maand een stuk dak van het complex rukte. Het was de spreekwoordelijke druppel, want de bewoners klagen al jaren over achterstallig onderhoud en een gevoel van onveiligheid. Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Gesprekken De afgelopen weken zijn er meerdere gesprekken geweest tussen Lieven de Key en de bewoners. Volgens huurstaker Bambi de Vries zijn die gesprekken goed gegaan en heeft de woonstichting meerdere toezeggingen gedaan. "Onder andere dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de veiligheid van de daken via onze huurdersvereniging Arcade. Ook is toegezegd dat het achterstallige wordt ingehaald en dat er eindelijk ruimte komt om een bewonerscommissie te starten." Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Volgens Lieven de Key zijn alle noodreparaties om Riekerhaven na de storm wind- en waterdicht te maken afgerond en zijn alle bewoners weer veilig thuis. Nu wordt de buitenkant van het complex aangepakt. De gebouwen worden schoongemaakt en krijgt een nieuwe lik verf. Bambi: "Dat zijn natuurlijk vooral cosmetische zaken. Het gaat ons ook om structurele veranderingen, over hoe De Key met onze buurt omgaat. Maar daarover zijn we dus in gesprek." Gesprekken waar ook huurstaker Lisa de Haan bij aanwezig was. "Ik ben heel blij om te zien wat er nu allemaal gebeurt. Om te merken dat een huurstaking echt werkt."

Quote "Eerst zien of het niet even schijnheilig voor de media is" Lisa de haan - huurstaker

Zowel Lisa als Bambi hebben het gevoel dat er eindelijk echt naar ze wordt geluisterd. Toch wordt de huurstaking nog niet beëindigd. Lisa: "Als we zien dat wat hier nu gebeurt niet even schijnheilig voor de media is, als we het vertrouwen terughebben, dan gaan we dit (het beëindigen van de huurstaking, red.) serieus overwegen." Hoe lang het duurt voordat het vertrouwen weer terug is kunnen Bambi en Lisa niet zeggen. "Dat laten we eerst aan De Key weten, en dan aan jullie."

Reactie woonstichting Lieven de Key: 'Inmiddels hebben wij twee keer een gesprek gehad met de stakers van Riekerhaven Rentstrike. Wij hebben dit als constructieve gesprekken ervaren en kijken hier positief op terug. Samen hebben we afspraken gemaakt om met elkaar in gesprek te blijven over de aandachtspunten van Rentstrike en de voortgang. We kijken hier met vertrouwen naar toe en richten ons er de komende periode op om er alles aan te doen om samen te werken aan oplossingen."