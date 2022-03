Ook sauna's lijden onder hoge gasprijzen: "Mensen kunnen geen trui aan in de sauna"

Mede door de oorlog in Oekraïne stijgen de gasprijzen tot ongekende hoogte. Naast huishoudens merken bedrijven dit natuurlijk ook. Vooral bij lekker verwarmde zwembaden en sauna's stijgen de kosten flink. Zo werden bij de Haarlemse Sauna van Egmond de energiekosten al zes keer zo hoog.

Mensen in Sauna - Sauna van Egmond

Ze hadden hun 50-jarig jubileum, dat over twee jaar plaatsvindt, bij Sauna van Egmond in Haarlem misschien net iets anders voorgesteld. De huidige hoge gas- en energieprijzen baren bedrijfsleider Cees Aalders dan ook enige zorgen. "We hebben zeker last van de hoge prijzen. De rekeningen zijn vele malen hoger dan in het verleden. Als ik alleen over elektra spreek, zijn de kosten ongeveer zes keer zo hoog, dat zijn jaarlijks duizenden extra euro's", aldus Aalders. Zwembaden Bij SRO, de overkoepelde organisatie van de drie Haarlemse zwembaden (Boerhaavebad, De Planeet en De Houtvaart), blijven de hogere prijzen ook niet onopgemerkt. Ze verwachten de effecten wel meer te zien op langere termijn. Bij het eerder door brand geteisterde sportcentrum Kenamju - sinds zaterdag weer open - hetzelfde beeld. "De kosten gaan omhoog. Ik weet niet precies hoeveel dat bij ons is", vertelt mede-eigenaar Elco van der Geest, "maar ik weet dat het iedereen raakt, dus ons ook. Je verdient nu wat minder."

Quote "Gasten merken als het zwembad een graad kouder staat" Cees Aalders Sauna van Egmond

Eventueel kosten besparen is lastig voor de Haarlemse ondernemers. "We kunnen de sauna een graadje kouder zetten, maar dan lopen de gasten weg", aldus Aalders "En een trui aantrekken in de sauna is toch ook geen optie. Mensen komen juist voor de warmte, dus die moeten we ook bieden." En het 'energie slurpende zwembad' een graad kouder draaien, is volgens Aalders sowieso geen optie. "Ons zwembad is veel warmer dan bijvoorbeeld De Planeet. Alleen, als we hem een graad zachter zetten, komen er mensen met de vraag: 'Wat is het zwembad koud vandaag?'" Besparen De sauna probeert zo energiezuinig mogelijk te werken. "We hebben bijvoorbeeld de afgelopen jaren wel wat gedaan met isolatie en zonnepanelen. Twee sauna's zijn van het gas af en worden nu elektrisch verwarmd. Maar we hebben niet kunnen voorspellen dat de prijzen zo zouden stijgen", aldus de bedrijfsleider. Kenamju heeft ook al een paar zonnepanelen op het dak en Van der Geest houdt de optie open om er meer te nemen. Al wegen volgens hem de voordelen nog niet af tegen de nadelen en het brengt 'eenmalig wat kosten met zich mee.' Tekst gaat door onder het informatieblok.

De Nederlandse regering probeert zowel huishoudens als ondernemers te ondersteunen, is op de website van Rijksoverheid te lezen. Zo is er bijvoorbeeld in 2022 eenmalig korting op de energiebelasting voor bedrijven. Dit is vooral om mkb-bedrijven met een hoger energieverbruik deels te compenseren. Hiervoor is ongeveer 600 miljoen euro beschikbaar.

De Haarlemse zwembaden hebben een deel van de gasprijzen kunnen kopen toen ze nog lager waren. Mochten de extremere prijzen aanhouden, dan krijgen ze daar ook te maken met hogere kosten. Wel hebben ze samen met de gemeente Haarlem veel geïnvesteerd in duurzaamheid, wat de hogere rekeningen zoveel mogelijk dempt. Aalders is bang dat uiteindelijk de consument opdraait voor de kosten. "Het moet uit de lengte of uit de breedte. Nu leveren we in op onze marge, want we willen de prijzen nog niet verhogen, maar op een gegeven moment is het niet meer te houden natuurlijk. Ik hoop echt dat die oorlog snel is afgelopen."