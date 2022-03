Textiel verven zonder een druppel water

Een werelduitvinding, zo omschrijft Kasper Nossent van Dyecoo in Weesp de techniek waarmee het bedrijf grote rollen textiel kan verven zonder dat er een liter water wordt gebruikt. Het Noord-Hollandse bedrijf is het enige ter wereld die deze techniek onder de knie heeft.

Zo'n 14 jaar is men bezig geweest om het idee dat ontstond op de Technische Universiteit Delft, op grote schaal toe te passsen in de textielindustrie. Het is een verhaal van lange adem, doorzetten en vooral geloof in eigen kunnen. Maar inmiddels is men in Weesp toe aan de vierde generatie van de machine. Een enorm vat waarin onder hoge druk kleurstoffen door een rol textiel geperst worden.

WATERVERSPILLING

De textielindustrie is berucht om de grote hoeveelheden water die nodig zijn bij het productieproces. Met name bij het verven van de maagdelijk witte rollen textiel worden ettelijke liters water gebruikt. Na gebruik is het water vervuild met chemische middelen die nodig zijn bij het verfproces.