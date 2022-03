Opnieuw investeringen naar groen in Amsterdam: 5 miljoen naar Mandelapark

Amsterdam heeft opnieuw miljoenen vrijgemaakt voor 17 grote groenprojecten in de stad. In totaal wordt er 15 miljoen in de projecten geïnvesteerd.

“Met al die woningen die erbij komen in de stad krijgen we ook steeds meer Amsterdammers die graag gebruik willen maken van groen", vertelt wethouder Jakob Wedemeijer over de investeringen. "Daarom zorgen we ervoor dat de parken daar klaar voor zijn."

De investeringen gaan niet alleen naar het groen zelf, maar ook naar het aanleggen van verbindingen en voorzieningen in de parken. Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat er met de investeringen in totaal meer groen bijkomt in de stad.

Nelson Mandelapark

De grootste investering doet de gemeente in Zuidoost, waar het Nelson Mandelapark een injectie van 5 miljoen euro krijgt. In de omgeving van het park worden de komende jaren veel huizen gebouwd en daarom is de verwachting dat meer mensen er gebruik van zullen maken. Het geld wordt onder meer geïnvesteerd in het verbeteren van de grond, betere verbindingen en ruimte voor 'urban sports.'

Ook het Frederiksplein, dat het Frederikspark gaat heten, krijgt een facelift. De gemeente wil dat het gebied de 'parkachtige allure' krijgt die het ooit had. Het is de bedoeling dat het DNB-gebouw, dat op dit moment gerenoveerd wordt, na de herinrichting onderdeel van het park is.

Amsterdamse dieren

Wedemeijer zegt met de investeringen ook 'Amsterdamse' dieren meer leefruimte te willen geven. Zo worden er in de Oeverlanden zo'n 1000 'dierwoningen' geplaatst. Het gaat daarbij onder meer om ringslanghopen, ijsvogelwanden en broedkasten voor vleermuizen. In hetzelfde gebied wordt 350 duizend euro uitgetrokken voor een vogeleiland.