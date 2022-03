De Peiling: Marc Overmars verdient een tweede kans

De benoeming van Marc Overmars als technisch directeur bij Royal Antwerp FC stuit op kritische reacties in zowel België als Nederland. Overmars, die vorige maand bij Ajax vertrok wegens grensoverschrijdend gedrag, werd maandag gepresenteerd bij de Belgische voetbalclub. De leiding van Antwerp vindt dat Overmars een tweede kans verdiend, hoe denk jij daarover?

Overmars vertrok begin februari bij Ajax als directeur voetbalzaken wegens grensoverschrijdend gedrag. Hij had gedurende een langere periode seksueel grensoverschrijdende berichten en dickpics aan meerdere vrouwelijke collega's verstuurd.

De Belgische voetbalclub Royal Antwerp FC ziet in het grensoverschrijdende gedrag van Overmars bij Ajax geen belemmering om hem binnen te halen. "Wij van onze kant hebben Marc overtuigd wie we zijn en wat onze waarden zijn. We zijn hier ook om mensen een nieuwe kans te geven", zei algemeen directeur Sven Jaecques.

Al twee weken na vertrek werd Overmars benaderd

De huidige nummer drie in de Belgische competitie, zou de zaak-Overmars bij Ajax als een 'privékwestie' beschouwen en zag daarom geen reden om niet in gesprek te gaan. De oud-voetballer werd twee weken na zijn vertrek bij Ajax al benaderd door Royal Antwerp FC, dat meldt Het Laatste Nieuws in een reconstructie.

Het onderzoek naar zijn misdragingen bij Ajax is nog niet afgerond, maar Overmars beloofde tijdens de perspresentatie van Antwerp dat het niet opnieuw zal gebeuren. "Ik wil de Ajax-bladzijde achter mij laten en hier een nieuw hoofdstuk beginnen. Mijn vertrek bij Ajax was heel spijtig. Ik moet daar doorheen en weer verder. Dat ga ik nu doen."

Wat denk jij, verdient Overmars een tweede kans of niet?