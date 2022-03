Na 42 jaar valt het doek voor Bowling Spierdijk: "Met pijn in ons hart"

Café en Bowling Spierdijk stopt er na 42 jaar mee. Het bedrijf is verkocht en dat betekent dat er na 182 jaar een einde komt aan het Spierdijkse familiebedrijf. "We stoppen met pijn in ons hart", zegt eigenaar Hélène Snelling Berg.

Onverwacht snel stoppen eigenaren Gerard Duijn en Hélène Snelling Berg ermee. "Eigenlijk komt het totaal onverwacht en dat maakt het moeilijk en heel dubbel", zegt Hélène. De bowling was niet alleen het centrale middelpunt in het dorp waar Spierdijkers al jaar en dag terecht konden, het had ook een grote regionale functie. "Het was voor de hele regio een uitvalsbasis en we zijn dan ook overspoeld met reacties. Je hoort het misschien wel aan mijn stem, ik raak er niet uitgepraat over." Gerard en Hélène hadden de intentie nog een aantal jaar door te gaan, totdat er een goed bod op hun pad kwam. Dat was doorslaggevend. "We wilden nog een paar jaar doorgaan, eindelijk weer na corona. De agenda weer goed vullen en de cijfers op orde maken en dan verder kijken. Maar toen kwam dit op ons pad. Aangezien we geen opvolging hebben, hebben we de keuze gemaakt om te stoppen."

Met de komst van de nieuwe wijk Spierland – achter de bowling – heeft de verkoop aan het rollen gebracht. "We waren eerder al met de gemeente in gesprek over een onteigeningsprocedure in verband met de toegangsweg naar de wijk. Eigenlijk vanuit daar kregen meerdere mensen er lucht van en werden we benaderd door een aannemer die interesse had." En toen ging het ineens razendsnel. Een kleine twee weken geleden zetten ze definitief de krabbel onder de verkoop. "We hebben de vaste medewerkers ingelicht en de familie. Ook alle vaste klanten wilden we persoonlijk spreken, waarna we het wereldkundig hebben gemaakt." Sinds 1840 Het familiebedrijf begon ooit in 1840 als alcoholschenkerij en was toen in handen van Klaas de Wit, de over-overgrootvader van de Gerard. Het stond toen bekend als café De Hoop. In 1932 vond er een grote verbouwing plaats en ging het toenmalige café tegen de vlakte. Op ongeveer dezelfde plek werd Café Welgelegen gebouwd, met toneelzaal en een woning. Onder Willem Duijn, de vader Gerard, opende Bowling Spierdijk in 1981 haar deuren. Al vrij snel na de opening van Bowling Spierdijk werd er een bowlingvereniging opgericht. Deze Bowling Vereniging Spierdijk (BVS) is tot op de dag van vandaag zeer actief op doordeweekse avonden. Sinds 1995 stonden Gerard en Hélène aan het roer.

Bowling Spierdijk

Maar met de verkoop, staat het gezin nu ook een verhuizing te wachten. Of ze in Spierdijk zullen blijven? "Het pand is ook al 180 jaar in de familie en wij wonen boven de zaak. We hebben nog geen ander huis, alles staat nog open." Het café bij de bowling was al enige jaren dicht en voornamelijk open op afspraak en voor evenementen. De toekomst van de Bowling Vereniging Spierdijk – die 8 april 40 jaar bestaan –is ook nog onzeker. "Daar zijn ze nu over in gesprek. Sommigen zullen uitwijken naar andere bowlingbanen in de regio. We hadden fanatiekelingen in huis die in de top-100 meedoen, dus die zullen zeker elders verder gaan." Herinneringen Het besef moet bij de eigenaren nog indalen. De reacties uit het dorp zijn overweldigend. "De hele zaak staat hier vol met bloemen, flessen wijn en kaarten. We hebben veel reacties en ook felicitaties gehad, dat we hard gewerkt hebben de afgelopen jaren. Al met al zijn we zo'n drie weekenden op vakantie geweest. In de zomer als het seizoen was afgelopen was het vaak wel rustiger." Hoewel het voor een afscheidsfeest tekort dag is. "We gaan iedereen zichtbaar bedanken. Er komen aanplakbiljetten en nog een spandoek langs de snelweg." Half mei gaat de bowlingbaan definitief sluiten. "Dan stoppen we er écht mee. Er komt nog een inboedelveiling, daar hebben we al veel aanvragen voor. Mensen die stoelen, tafels of ander meubilair graag willen hebben." Tenslotte gaat het om de prachtige herinneringen, besluit Hélène. "We zijn een familiebedrijf dat zo lang bestaat en bij zoveel mensen zoveel impact heeft gehad. Het is niet alleen generaties in de familie geweest, ook generaties aan klanten kwamen bij ons over de vloer. Het kan dan wel helemaal weggaan, de mooie herinneringen bij veel Spierdijkers zullen blijven."