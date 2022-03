Burgerbrugger (17) veroordeeld die twee mannen neerstak en winkel overviel

Een 17-jarige jongen uit Burgerbrug is gisteren door de rechtbank veroordeeld vanwege twee vechtpartijen waar hij bij betrokken was en vanwege een gewapende overval op een winkel in Hoorn. Hij moet verplicht een jaar lang intensief worden behandeld en begeleid; werkt hij hier niet aan mee, dan moet hij tot een halfjaar de jeugdgevangenis in.

De Burgerbrugger heeft op zijn jonge leeftijd al een behoorlijk strafblad. Hij was in augustus 2020 betrokken bij een grote vechtpartij in Warmenhuizen, overviel in september 2020 met een mededader een kledingwinkel in Hoorn en kreeg in november 2020 ook al een werkstraf opgelegd. Daarnaast stak hij in augustus 2021 in Schagen twee mensen neer met een mes.

Een was zo ernstig gewond, dat hij had kunnen overlijden. "De verdachte heeft zich tijdens vechtpartijen schuldig gemaakt aan meerdere ernstige geweldsdelicten", zo zegt de rechter. "Dat gaat om poging doodslag, zware mishandeling en openlijke geweldpleging. De rode draad hierin is dat hij zich snel onheus bejegend voelt en vervolgens de confrontatie opzoekt om verhaal te halen. Daarbij schuwt hij het gebruik van geweld en zelfs een mes niet."

597 euro

Maar ook de winkeloverval rekent de rechter de jongen zwaar aan. "Verdachte is kort na sluitingstijd de winkel binnen gegaan en heeft de twee aanwezige medewerksters met een vuurwapen bedreigd. Na het pakken van de buit is hij in een gereedstaande auto gestapt en zijn verdachte en de mededader weggereden. De buit was 597 euro."

De mededader uit Schoorl, die met de auto klaarstond en met de jongen wegreed, is in september veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar waarvan acht maanden voorwaardelijk.