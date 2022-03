Oekraïners deze week nog uit hotels en naar vaste plek

De Oekraïners die nu nog in een hotel zitten in de regio Zaanstreek Waterland krijgen deze week een plek waar ze langdurig kunnen verblijven. In totaal zijn er dan sinds het begin van de vluchtelingenstroom 942 vluchtelingen opgevangen in de veiligheidsregio.

Het gaat om tweehonderdveertig vluchtelingen die nu verspreid zitten in diverse hotels, voornamelijk in Zaandam.



Ze worden ondergebracht in het voormalig zorgcentrum de Meermin in Edam-Volendam, Burggolf in Purmerend en andere locaties die de veiligheidsregio vanwege privacyredenen niet bekend wil maken.



Volgens de vluchtelingen zelf moeten ze donderdag uit de hotels maar weten ze nog niet waar ze terechtkomen.