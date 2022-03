McDonald's Hoorn tijdelijk gesloten vanwege 'veiligheidsredenen': CO2-melding blijkt oorzaak

Tegen tien uur kwam het bericht online op de Facebookpagina van McDonald's Hoorn. Het restaurant is onbereikbaar en ook een woordvoerder van McDonald's wist niet wat er aan de hand is.

CO2-melding

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord meldt dat de CO2-melder afging in het restaurant. De brandweer heeft metingen verricht, maar uiteindelijk bleek er geen sprake te zijn van een verhoogde concentratie koolstofdioxide. Dit beeld bevestigt de McDonald's nu ook.

Inmiddels is het bericht van Facebook weer verwijderd. In een reactie laat McDonald's Hoorn weten: "Het bericht is per ongeluk op Facebook terecht gekomen. Excuses voor het ongemak. Het is inmiddels verwijderd."

Het restaurant zal zo spoedig mogelijk weer open gaan.