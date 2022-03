Suzanne Klemann: "Ik had nooit de ambitie om zangeres te worden"

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat zangeres Suzanne Klemann. Samen met haar zusje Monique werd zij, tegen wil en dank, het gezicht van de succesformatie Loïs Lane. Tegen wil en dank, want eigenlijk had ze helemaal geen zangeres willen worden.

Suzanne beloofde haar zus bij de band te blijven totdat zij een platencontract had. Dat leek slechts een kwestie van tijd. "Maar wat gebeurde er nou: drie maanden na het optreden in De Melkweg verongelukte onze oudste zus, samen met haar man. We waren altijd heel close. Zij heeft ons samengebracht. Dit heeft zo moeten zijn."

Het succes van de band was inmiddels ook een wereldact als Prince opgevallen. Na het zien van de videoclip van I wanna be, wilde hij Lois Lane in zijn voorprogramma. In eerste instantie dachten de bandleden dat het om een grap ging, maar dat was het zeker niet. Het probleem was alleen dat iedereen, na een drukke periode van optredens, hard aan vakantie toe was. Dus Prince moest maar wachten.

"Of het nu de koning is of Prince, we moeten op vakantie"

"Wij hadden zoiets van: of het nu de koning is of Prince, we moeten op vakantie. Als we over drie weken welkom zijn, dan komen we. En dat was goed!", vult Suzanne er lachend aan toe.

"Toen we waren uitgerust was onze eerste show in Bazel. Mijn zus is verongelukt in Bazel, dus dat was bizar. Dat we voor het eerst in een stadion stonden in het buitenland, met Prince voor zestigduizend man. Hoe die cirkel rond kan zijn. We hadden ook heel erg het gevoel dat ze er bij was."

