NL V Schapenboerin Anita verkoopt liever ijs dan kaas of zuivel. "Het is het leukste dat er is."

Op een oude boerderij bij een natuurgebied houden Anita en Mark een kudde van zo'n 200 melkschapen. De hoeveelheid melk die dat oplevert is te klein voor de melkfabriek, dus verwerkt Anita de schapenmelk zelf tot kaas, zuivel en ijs. Maar ijs verkopen is het allerleukste dat ze kan doen.

schapenijs - nh/marcruyg

Het melken van schapen is een beetje uit nood geboren. "Toen ik van de landbouwschool kwam was er geen melkquotum meer te koop", zo schetst Anita de situatie. "Iemand vertelde dat er voor schapen geen melkquotum bestond, dus toen zijn we schapen gaan melken". Schapen geven minder melk en het melken van schapen is ingewikkelder dan bij koeien "Je moet meer handelingen doen en het duurt langer" zo leert Anita. Maar die melk is wel veel 'voller' en dat is ideaal om roomijs te maken want de room zit er al in. Die hoef je niet meer toe te voegen.

schapenboerderij Lutjebroek - nh/marcruyg

De schapen grazen in het nabijgelegen natuurgebied hun dagelijks kostje bij elkaar. Dat bestaat voornamelijk uit natuurlijke kruiden die daar volop te vinden zijn. "Als ik te weinig melk heb haal ik wel eens iets bij een andere boer, maar ik proef direct het verschil", aldus Anita.

Quote ik praat liever met mensen dan dat ik uren tegen de kont van een schaap kijk, want dat is melken. Anita van alderwegen

De boerderij ligt afgelegen in het Westfriese landschap. Niet direct een plek waar je een ijswinkel zou verwachten, maar de naastgelegen vaarroute zorgt bij mooi weer voor een heleboel bootjes die bijna allemaal aanleggen bij de steiger. En dan is Anita in haar element want ijs verkopen is het leukste dat er is. "Ik praat liever met mensen dan dat ik uren tegen de kont van een schaap kijk. Want dat is melken".

aanleggen met de boot voor een ijsje - nh/marcruyg

Bij mooi weer is het een drukte van jewelste bij de ijswinkel maar als er op zondag op tv voetballen en formule 1 is, moet je de hele dag wachten om een paar ijsjes te verkopen. maar ook dat hoort bij het vak van ijsverkoper, aldus een montere ijsboerin. Het is wel de bedoeling dat er meer schapen bijkomen, zodat er nog meer schapenijs gemaakt kan worden.