Weer meer vliegtuigpassagiers door het lint vanwege mondkapje

In 2021 waren er ruim 880 meldingen van 'ordeverstorende passagiers', meldt de ILT. In verhouding zijn dat bijna 40 agressieve passagiers per 10.000 vluchten. Volgens de inspectie is er sprake van een verdubbeling ten opzichte van 2019. In dat jaar waren er in vergelijking met 2021 twee keer zoveel vluchten op Schiphol, maar ongeveer evenveel raddraaiers aan boord van vliegtuigen.

Het verplicht dragen van een mondkapje werkt bij een groot deel van de agressieve passagiers als een rode lap op een stier. De meldingen lopen uiteen van schelden en bedreigen, tot aan fysiek geweld. Zowel medepassagiers als bemanningsleden moeten het aan boord ontgelden.

Zwarte lijst

De Tweede Kamer wil dat er een zwarte lijst met agressieve passagiers komt die door de luchtvaartmaatschappijen onderling gedeeld kan worden. Minister Harbers van Infrastructuur maakte in februari bekend dat KLM en Transavia zo'n lijst met elkaar mogen gaan delen, maar dat andere maatschappijen die vanwege privacywetgeving nog niet kunnen inzien.

Vanaf morgen stoppen KLM, Transavia, TUI Nederland en Corendon uit angst voor nog meer agressie met het handhaven van de mondkapjesplicht aan boord. Ze vinden niet meer uit te leggen dat in de rest van Nederland dan nergens meer mondkapjes hoeven worden gedragen, behalve in vliegtuigen.