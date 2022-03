Vrouw (25) vermist na bezoek kermis Westerpark

De politie is op zoek naar de 25-jarige Silvia. De vrouw werd afgelopen zaterdagavond voor het laatst gezien op de kermis in het Westerpark.

Volgens de politie was ze daarna van plan om naar een coffeeshop aan de Van Hogendorpstraat te gaan. "We maken ons zorgen over Silvia en willen graag weten waar zij is. Iedereen die ons daar meer informatie over kan geven, vragen we om zich te melden", schrijft de politie op Facebook.

Via Instagram en posters in het Westerpark wordt ook gevraagd om uit te kijken naar Silvia.