Geen matrixborden, maar 'vrijheid, blijheid' onder kersenbloesem Amsterdamse Bos

De Japanse kersenbloesem is deze weken dé publiekstrekker van het Amsterdamse bos. Groot contrast met de afgelopen jaren is dat er nergens matrixborden staan waarmee bezoekers wordt gevraagd om vanwege de drukte op een later moment terug te komen.

AAN!/Nickelas Kok

Omdat het bloesempark in de corona-lente van 2020 ondanks de lockdown zo massaal werd bezocht dat het onmogelijk was om de coronamaatregelen na te leven, werd vorig jaar een bezoekregeling in het leven te roepen. Zo mochten er maximaal 150 mensen tegelijk in het park vertoeven en werd het bezoek bij te grote animo tot een half uur beperkt.

