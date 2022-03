De Warme Winkel heet nu toneelgroep Amsterdam: "Zonde als die naam verloren gaat"

Een opmerkelijke naamsverandering in de Amsterdamse toneelwereld. Theatergroep De Warme Winkel heet voortaan 'toneelgroep Amsterdam'. Die naam ken je wellicht, omdat het dertig jaar de naam is geweest een andere toneelgroep in de stad. Maar die fuseerde in 2018 met de Stadsschouwburg en toen kregen ze een nieuwe naam: Internationaal Theater Amsterdam. De Warme Winkel heeft de naamsverandering niet overlegd. "We wisten dat ze nee zouden zeggen."

"ITA is internationaal een grote speler", vertelt Ward Weemhoff van het acteurscollectief toneelgroep Amsterdam (voorheen dus De Warme Winkel). "Zij zijn uit hun jas van Toneelgroep Amsterdam gegroeid. Wij willen die jas met veel eerbied en respect van de grond rapen en een tweede leven geven." Volgens Weemhoff heeft de naam een belangrijke historie en vonden ze het zonde dat de naam verloren zou gaan voor Amsterdam. "Daarnaast waren we met De Warme Winkel al twintig jaar op zoek naar een nieuwe naam. De oude vonden we te studentikoos. Toen 'toneelgroep Amsterdam' vacant kwam, wisten we dat die naam ons probleem zou oplossen." Brutaal Wel geeft Weemhoff toe dat het brutaal is om zomaar de naam toe te eigenen, ook zonder dit te bespreken. "ITA is geschrokken, wat begrijpelijk is", gaat Weemhoff verder. "Ondanks dat ITA een goede partner van ons is, hebben we het toch gedaan. We wisten namelijk dat ze nee zouden zeggen en dat het idee zo op de vergadertafel zou sneuvelen. Maar uiteindelijk heeft ITA toentertijd afstand gedaan van de naam en zou het zonde zijn als die verloren gaat."

Meeliften Op de vraag of het ook de bedoeling was dat De Warme Winkel op deze manier mee zou liften op het succes van Toneelgroep Amsterdam, zegt Weemhoff: "We willen graag de grenzen binnen het theater verleggen en daar willen we veel publiek voor op de been krijgen. Hopelijk gaat deze naam ons daar inderdaad mee helpen. Toch denk ik dat het goed uit te leggen is dat namen in beweging zijn en dat we niet op ITA's publiek willen parasiteren." Binnenkort gaan de twee toneelgroepen met elkaar in gesprek.

De Warme Winkel heet vanaf nu 'toneelgroep Amsterdam' zonder hoofdletter. Het Internationaal Theater Amsterdam heette voorheen 'Toneelgroep Amsterdam' met een hoofdletter. Weemhoff zegt hierover: "Op deze manier is het iets meer bescheiden. Met twee hoofdletters lijkt het alsof we onze spierballen willen laten zien, maar dat hoeven we niet."