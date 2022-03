Centraal opvangpunt Oekraïense vluchtelingen van RAI naar Centraal Station

De eerste opvang en registratie van Oekraïense vluchtelingen vindt vanaf vanavond plaats op het Centraal Station. De zogenoemde centrale instroomlocatie was de afgelopen anderhalve week nog in de Rai.

De vluchtelingen kunnen vanaf 18.00 uur terecht in een ruimte van de NS aan de oostzijde van het Centraal Station. Vanaf daar vindt de coördinatie plaats en krijgen de Oekraïners een opvangplek toegewezen in de stad, de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland of de rest van het land.

De afgelopen periode kwamen er dagelijks circa 400 Oekraïense vluchtelingen aan op het Centraal Station. Zij werden daar vaak doorverwezen naar de Rai, maar dat hoeft vanaf vanavond dus niet meer.