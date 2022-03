Even voorstellen: drie nieuwe gezichten in de raden van Amstelland

Een dolgelukkige Daniëlle Prent-Bouten stond als zesde op de lijst van Absoluut Aalsmeer, wat betekent dat zij de raad in mag. "Eerst overheerst trots voor de partij," vertelt de Aalsmeerse over het moment dat ze de uitslag hoorde. "Ergens eind volgende dag viel het kwartje pas: 'ik mag de raad in.' Toen dacht ik: 'oh verhip, dan ben ik nu volgens mij raadslid en hoe gaat dat nu verder?'"

Inmiddels heeft Daniëlle de benodigde papieren getekend en zijn de coalitieonderhandelingen begonnen. "Ik besef me hoe belangrijk deze rol is. Wij moeten ons nu echt waar gaan maken", zegt ze op serieuze toon. Daniëlle woont nu 15 jaar in Aalsmeer, samen met haar vrouw Michelle en tienerdochter van 14. Ze is dol op wandelen en hardlopen en wil zich dan ook vooral inzetten voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Aalsmeer.

"Rust, ruimte en groen"

"Het is een van de mooiste dorpen in de omgeving. Je hebt er rust, ruimte en groen, maar dat zie je de afgelopen jaren veranderen in asfaltering", vindt ze. Een groene gemeente blijven, daar gaat Daniëlle voor strijden. Pas aangelegde rotondes aan de Burgemeester Kasteleinweg kunnen volgens Daniëlle een stuk veiliger. En Schiphol moet krimpen om het dorp leefbaar te houden. "Het is veel Aalsmeerders een doorn in het oog... of eigenlijk oor."

En dan is er nog een ander belangrijk thema dat de Aalsmeerse aan het hart gaat. Daniëlle lijdt aan MS en merkt hoe ingewikkeld het is om een aanvraag bij de gemeente te doen. "Ik wil me daarom ook in gaan zetten om de ondersteuning vanuit de gemeente van mensen met een arbeidsbeperking, handicap of chronische ziekte te verbeteren", besluit ze.