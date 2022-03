Hoorn komt met nieuw lespakket voor basisschoolleerlingen over erfgoed

De gemeente Hoorn heeft een nieuw lespakket ontwikkeld voor kinderen in het primair onderwijs, waarmee ze meer kunnen leren over het lokale erfgoed. Het pakket heet 'Glop - een reis door de tijd' en is het eerste educatief pakket over erfgoed dat de gemeente structureel gaat aanbieden. Basisscholen uit heel West-Friesland kunnen vanaf 1 april van het lespakket gebruikmaken.

Met het nieuwe lespakket dat is ontwikkeld, kunnen kinderen in het basisonderwijs leren hoe men in de vorige eeuwen hier geleefd heeft. Het pakket bestaat uit het Glop-kinderboek van archeoloog Josje van Leeuwen, herbruikbare posters en tekeningen uit het boek, zoekplaatjes en ook een kleurplaat. Het lespakket is geschikt voor kinderen van groep 3 tot groep 8.

Daarnaast kunnen leerlingen op excursie naar het rioolsysteem onder 't Glop in Hoorn. De klas neemt een kijkje in 't Glop en krijgt daarbij archeologische les in de Boterhal van het Westfries Museum. Vandaag kreeg de Hoornse wethouder Samir Bashara het eerste exemplaar overhandigd en ging een basisschoolklas uit Obdam op excursie naar 't Glop.

"Erfgoededucatie maakt het lokaal aanwezige erfgoed toegankelijk en daarmee leefbaar", laat de gemeente weten. "Dit draagt bij aan het ontwikkelen van historisch besef en waardering voor de eigen leefomgeving. Uit gesprekken met Team Erfgoed bleek dat er in de regio ruimte is voor meer concreet aanbod qua erfgoededucatie."

Daarom heeft de gemeente dit lespakket opgesteld, in samenwerking met de Blauwe Schuit, de Westfriese Bibliotheken, Westfriese Cultuurcoördinatoren, Josje van Leeuwen en het Westfries Museum. "Er zit geen commercieel belang aan het pakket. Deze wordt gratis aangeboden", aldus de gemeente.

Het verhaal achter 't Glop

Om het lespakket vorm te geven, is gebruikgemaakt van archeoloog Josje van Leeuwen, die een kinderboek schreef over 't Glop in de binnenstad van Hoorn. Zeven jaar geleden werd het rioolsysteem per toeval herontdekt. De zestiende-eeuwse watergang kwam aan het licht door een sinkhole en is daarmee het eerste en enige archelogische monument in Hoorn. Op afspraak kan het publiek een kijkje nemen in het 500 jaar oude stelstel.

Bij het leegpompen van het water door een zuigwagen kwamen allerlei spullen uit het verleden, die mensen uit die tijd hadden weggegooid, letterlijk en figuurlijk bovendrijven.

In het kinderboek is op acht tekeningen te zien hoe de bodem, bebouwing en samenleving zich vanaf 4500 jaar geleden tot nu hebben ontwikkeld. Het boek laat door de eeuwen heen zien hoe men geleefd en gebouwd heeft, met verwijzingen naar historische figuren, schilderijen en gebeurtenissen. En hoewel het boek zich afspeelt in Hoorn, is het daarvan afgeleide lespakket toepasbaar in heel West-Friesland.