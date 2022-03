Baasje van hond die Valentino (6) doodbeet in Enkhuizen nog steeds niet gevonden

Het baasje van de hond die vorige week Valentino (6) doodbeet op de parkeerplaats aan de Rode Paard in Enkhuizen, is nog steeds niet gevonden. Dat bevestigt de politie.

De politie liet vorige week op social media weten iemand in de smiezen te hebben, maar tevergeefs. Het baasje van de bijtende hond is nog steeds niet gevonden, meldt de politie. "We zijn nog druk bezig met het onderzoek en verwachten vandaag geen nieuwe informatie te kunnen delen", laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten.

Mochten mensen getuige zijn geweest of meer informatie hebben ovet het incident, dan hoort de politie dat graag.

Het onverwachte is gebeurd

Het onverwachte verlies van Valentino komt hard binnen bij de familie. Reggie Rivera (46) en haar kinderen kunnen nog steeds niet bevatten wat er maandagmiddag is gebeurd. "We zijn nog in shock. Vooral de kinderen hebben het zwaar, Ryan nog het meeste van allemaal", zegt Reggie.

Ze hoopt dat het baasje van de hond zich meldt, of snel wordt gevonden. De familie zit dan ook vol met vragen. "Ik wil er graag achter komen wie het is. Waarom is hij na het incident doorgelopen?"

Het verlies is extra pijnlijk, omdat Reggie de hond zojuist had overgenomen van Jolanda. Zij was een vriendin van Reggie en overleed op 6 maart aan de gevolgen van kanker. Reggie had beloofd voor Valentino te zorgen. "We hadden hem net een week. Ik voel me zo schuldig."