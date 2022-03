Officiële uitslagen 't Gooi zijn binnen, zetelverdeling Hilversum toch anders

Waar het vorige week vanaf woensdagavond nog ging om voorlopige uitslagen zijn nu de officiële uitslagen van 't Gooi bekend. Waar het in de meeste Gooise gemeenten niet verschilde met de voorlopige uitslagen was Hilversum de opvallende uitzondering.

Waar het er in de mediastad er woensdagavond nog ernaar uitzag dat op GroenLinks van Marleen Remmers na alle collegepartijen hun zetels behielden, ging dat toch anders. Naast GroenLinks verliest ook de VVD van Arno Scheepers een zetel. Hiermee heeft de VVD 5 en GroenLinks 4 zetels. Dat blijkt na het uitrekenen van de restzetels. Hart voor Hilversum van Karin Walthers en D66 van Annette Wolthers wisten wel hun zetels te bewaren, respectievelijk 8 en 7.

Het gevolg hiervan is dat Democraten Hilversum van Edwin Göbbels uiteindelijk als een van de winnaars uit de bus komt, want deze partij gaat van 1 naar 3 zetels. Een andere winnaar is Belang van Nederland, want zij maken gaan met 1 zetel hun debuut in de raad maken. Leefbaar Hilversum en Lokaal Belang keren niet terug in de raad.

Andere gemeenten

De officiële uitslagen van de andere gemeenten in 't Gooi laten geen grote veranderingen of nieuwe zetelverdelingen zien in vergelijking met de voorlopige uitslagen.