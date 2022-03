Na twee jaar eindelijk weer op schoolkamp: "De kinderen zijn euforisch"

Het kampboekje is al uitgedeeld en de voorpret begonnen: kinderen van groep 8 van basisschool de Dorspakker uit Assendelft staan te trappelen om over anderhalve week weer op kamp te gaan. "Deze kinderen hebben broertjes of zusjes die niet op kamp konden, zij kunnen wel", vertelt basisschooldirecteur Angelique van der Pas. "De vreugde is veel groter."

Het is volgens de directeur van de Dorpsakker de gebeurtenis waar alle leerlingen naar uitkijken en ze is dan ook blij dat het doorgaat. Angelique: "Ze gaan vijf dagen naar Terschelling." Vooral de voorpret - want met wie ga je op de kamer en hoe laat gaan we naar bed - is al in volle gang.

'Vlag is uitgegaan'

Door het coronavirus konden de afgelopen jaren het schoolkamp niet doorgaan. "Kinderen bereiden zich erop voor, het is een enorme teleurstelling als je het niet kunt doen." De school heeft verschillende alternatieven geprobeerd, zoals pizza's eten op school en een dagje suppen, maar 'dat is niet vergelijkbaar met vier nachtjes slapen.'

De kinderen gaan dit jaar wel weer op kamp, maar ze worden wel gevraagd zich vooraf te testen en er is een flink wat handzeep ingeslagen. Over anderhalve week is het zover. Dan mogen de basisschoolleerlingen eindelijk met de bus en boot naar het eiland toe. De directeur heeft er alle vertrouwen in dat het kamp helemaal goed gaat komen: "Zodra alle maatregelen versoepeld werden, is de vlag uitgegaan."