De Peiling: in 2030 moet heel Noord-Holland elektrisch rijden

Weg met benzine- en dieselauto's: binnen acht jaar wil de gemeente Amsterdam geen vervuilende auto's meer binnen de stadsgrenzen hebben en moet alles elektrisch . Het grote doel is een uitstootvrij Amsterdam in 2030, maar zou dit ambitieuze plan niet in heel Noord-Holland moeten worden doorgevoerd?

Vanaf 2030 wil de gemeente Amsterdam alle benzine- en dieselauto's weren binnen de ring A10. Met deze maatregel scherpt de stad een van de doelen uit het Klimaatakkoord aan: over acht jaar mogen nieuwe auto's in Nederland alleen volledig elektrisch zijn. Zelfs al eerder, in 2025, moeten taxi’s, vrachtwagens, autobussen, bestelbussen en vaartuigen binnen de Ring A10 volledig elektrisch zijn. Datzelfde geldt voor brom- en snorfietsen.

Toch is het nog best een race tegen de klok: zo moeten er bijvoorbeeld duizenden extra laadpalen komen om al die elektrische auto's op te laden. Momenteel zijn er binnen de ring een kleine zesduizend publieke laadpunten en dat aantal moet groeien naar 18.000.

Noord-Holland heeft de meeste openbare laadpunten

Momenteel rijdt ongeveer zes procent van de Amsterdamse personenauto’s elektrisch. Er wordt verwacht dat er de komende jaren dus een flinke groei zal gaan plaatsvinden in het aantal uitstootvrije voertuigen.

Niet alleen in de stad, maar ook in de rest van de provincie stijgt het aantal elektrische auto's. De meeste openbare laadpunten per huishouden zijn te vinden in Noord-Holland: 7,5 publieke laadpunten per 1.000 huishoudens.

Hoe denk jij over dit plan, moet heel Noord-Holland in 2030 elektrisch rijden?