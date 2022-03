Na twee jaar afwezigheid, keert traditionele Jazzfestival terug in Enkhuizen

Het Jazzfestival is een écht begrip in Enkhuizen en wordt sinds 1974 jaarlijks georganiseerd in de binnenstad. Talloze artiesten vermaken het publiek een weekend lang met allerlei soorten jazzmuziek.

Na een afwezigheid van twee jaar maakt de organisatie vandaag bekend dat de editie van 2022 doorgaat. "Daar zijn we zeker blij mee", vertelt pr-vrouw Leonie de Groot. Door de lockdowns moesten de twee edities van het festival in juni afgeblazen worden, en ook een najaarseditie, die afgelopen jaar gepland stond, kon door de coronamaatregelen niet doorgaan.

Programma

De organisatie achter het festival is momenteel druk bezig om het festival verder vorm te geven. "Het is geen Bloody Mary, maar de jazzcocktail van de laatste jaren zoals de liefhebbers het gewend zijn", laat de organisatie weten. Zo keren de Saturday City Jazz, de Kroegentocht en het Jazz on the Docks in hun oude vorm terug naar de Haringstad.

Voor de vrijdag heeft de organisatie de grootste verandering in petto. In plaats van een groot feest willen zij het opsplitsen in twee aparte evenementen. "Een voor echte jazzliefhebbers, en een waar er gefeest kan worden", bevestigt De Groot. "Daar zijn we nu druk naar aan het kijken, met onder meer geschikte locaties en bands die we er voor kunnen strikken."

Werk aan de winkel

Evenals de locaties, wordt er op dit moment ook veel overleg gevoerd met jazzartiesten uit binnen- en buitenland. Enkele bekende namen van het Enkhuizer Jazzfestival, zoals Adrian Cox, Niklas Carlsson en Jamie Brownfield hebben al hun jawoord gegeven.

"De muziekcommissie is druk bezig met de invulling van het Jazzfestival", zegt De Groot. "Het is een bestaand festival, maar toch is er een hoop werk aan de winkel. We zijn ook druk bezig om de website te vernieuwen. Op 1 april hopen we met de kaartverkoop van start te kunnen gaan."