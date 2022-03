25 jaar na de 'Slag bij Beverwijk': is hooligangeweld nu weer reden tot zorg?

Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat Ajax-supporter Carlo Picornie tijdens een gevecht tussen Ajax- en Feyenoord-supporters werd doodgestoken in een weiland langs de A9 bij Beverwijk. Hoewel er sinds 1997 strenger wordt gehandhaafd, lijkt het geweld de laatste jaren weer op te laaien. Het blijkt vooral moeilijk om de supporter na de lockdown weer in beeld te krijgen.

De dood van Picornie is een van de meest tragische voorbeelden van hooligangeweld in de Nederlandse geschiedenis. Bob Visser, in die tijd de korpschef van de regio Kennemerland, vertelt dat de politie bij aankomst een ravage aantrof: "Gewonden, veel slagwapens zoals knuppels en kettingen en Picornie. Op de camerabeelden van de Wijkertunnel was later te zien dat Picornie als eenling door meerdere personen was aangevallen."

Carlo Picornie was een eerste generatie F-sider. De F-side werd in 1976 opgericht door een groep Ajax-supporters uit Vak F, toen nog in Stadion de Meer. Picornie was volgens de F-side een echte Ajacied. In het supportershome kregen de jonge jongens van hem iets te drinken, maar ook een tik als ze over de schreef gingen. In het fanblad De Ajax Ster (DAS) van 9 april 1997 werd Carlo beschreven als 'het boegbeeld van de Ajax-supporters' en 'een jongen die zijn maatjes nooit in de steek liet'.

Picornies dood veroorzaakte dan ook veel verdriet en ongeloof binnen de supporterswereld. Zijn vrienden Wortel en Wels schreven in een rouwadvertentie in de DAS: "Als er in de hemel een F-side is dan zien we je daar."

Afgelopen zondag was er tijdens De Klassieker nog een gigantisch spandoek te zien op de F-side, met Picornies naam en zijn geboorte- en sterfdatum. Ook droegen de supporters op die tribune witte shirts met zijn naam en gezicht erop.

Incidenten

Hoewel er de laatste jaren geen sprake meer is van de mate van geweld zoals in 1997, lijkt het aantal incidenten de laatste tijd weer toe te nemen. Zo vernielden Feyenoord-supporters een AZ-kroeg in Alkmaar, rende er in het Gelredome een jongen het veld op om de doelman van Sparta te intimideren en sloegen de supporters van FC Volendam de wc’s in het stadion van FC Emmen kort en klein.

Volgens onderzoeker Vincent van der Vlies van het Auditteam Voetbal en Veiligheid is het geweld de laatste jaren diverser geworden: "De laatste tijd zijn er drie vormen van geweld zichtbaar. Ten eerste wordt er vanaf de tribunes bier, aanstekers en andere spullen op het veld gegooid. De tweede vorm van geweld zien we in de confrontaties tussen supportersgroepen en tot slot zien we meer geweld in de bedreigingen van supporters aan het adres van de club en bestuurders."

