Wijdemeren blundert met beslotenheid raadsvergadering, burgemeester start onderzoek

Burgemeester Crys Larson van Wijdemeren heeft een onderzoek ingesteld nu duidelijk is dat er geblunderd is. Er is sprake geweest van een datalek. Twee jaar geleden meende de gemeenteraad in beslotenheid te praten over de Porseleinhaven in Loosdrecht maar dit geheime deel van de vergadering gewoon blijkt gewoon te volgen zijn geweest.

Zaterdag heeft de gemeente melding gemaakt van het datalek, dat al in maart 2020 heeft plaatsgevonden. Na deze ontdekking heeft Larson direct actie ondernomen, waaronder het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast is het besloten deel van de raadsvergadering offline gehaald. Wat er besproken is, is nu niet meer te zien en te horen.

Privacygevoelige informatie

Verder heeft de burgemeester alle betrokkenen geïnformeerd en is een onderzoek gestart naar hoe het mogelijk is geweest dat het besloten deel van de vergadering, waar privacygevoelige informatie is besproken, toch toegankelijk is geweest. Ook alle fractievoorzitters en de gemeenteraad zijn inmiddels op de hoogte van het datalek.

Het datalek kwam zaterdag pas aan het licht door een artikel van De Gooi- en Eemlander. Volgens het dagblad stond dit besloten deel van de vergadering al die tijd online. Daardoor was te horen dat er privacygevoelige informatie van betrokkenen is gedeeld. Tevens worden er bedragen genoemd die de gemeente zou betalen als schadevergoedingen. Volgens de krant zou dat om zo'n 1,5 miljoen euro gaan.