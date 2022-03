Kanovereniging De Waterwolf lijkt gered met nieuwe locatie: "We hebben goede hoop"

Kanovereniging De Waterwolf balanceerde jaren op het randje van de afgrond, maar lijkt met een nieuwe locatie in Hoofddorp gered van de ondergang. "We gaan ervan uit dat dit gaat lukken", vertelt voorzitter Els Blom opgelucht.

Na vele pogingen om tot die nieuwe plek te komen, stelde de gemeente onlangs voor om te kijken of de grond naast het dierenpension in Hoofddorp-Noord een goed alternatief voor de watersporters zou zijn. Op die plek zou voldoende ruimte zijn en vanaf daar kunnen de leden alle kanten op peddelen.

Al twintig jaar ontvangt de vereniging haar leden in een loods naast het Pannenkoeken Paviljoen in Cruquius. Maar vanwege de uitbreiding van het restaurant en herindeling van het omliggende gebied moet voorzitter Blom op zoek naar een nieuwe locatie.

"We gaan in april de bouwvergunning aanvragen"

"We gaan in april de bouwvergunning aanvragen", vertelt Els Blom. "Als die wordt goedgekeurd kunnen we aan het einde van het jaar aan de slag. We willen onze oude loods daar terugplaatsen en daarom haalt een groep vrijwilligers die nu uit elkaar in Cruquius."

De honderd kano's en kajaks die op straat dreigden te komen, zijn tijdelijk ondergebracht bij verschillende verenigingen in Nederland. Bij de Trekvogels in Haarlem, een vereniging in Helmond en de scouting in Hoofddorp zijn de spullen nu opgeslagen.

Crowdfunding

Mocht de gemeente de locatie goedkeuren, dan moet dee loods weer worden opgebouwd en wil Els de spullen zo snel mogelijk weer in eigen beheer.

Om de vrijwilligers zo goed mogelijk te kunnen ontvangen en te ondersteunen is zij een crowdfunding gestart. Geld voor een bouwkeet is inmiddels binnen, maar om de spullen op te kunnen slaan is een aantal containers nodig. "Met die containers staat alles veilig en kunnen we zo snel mogelijk beginnen met de verplaatsing van onze spullen", aldus Els.