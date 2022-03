Uitgeester Luke (21) zorgde met column uiteindelijk voor 20 jongerenwoningen

Luke Ruijs (21) schreef drie jaar geleden een column over woningnood onder jongeren in Uitgeest, fietste samen met twee bestuurders door het dorp om geschikte locaties te vinden en bokste het samen met de gemeente en Jeugd- en Jongerenraad voor elkaar: begin volgend jaar staan er twintig nieuwe jongerenwoningen in Uitgeest.

Luke zat toen in de Jeugd- en Jongerenraad (JJR) in Uitgeest. "Wij moesten de gemeente gevraagd en ongevraagd adviezen geven. Na dat fietsrondje heeft de JJR de gemeente gevraagd een paar locaties te onderzoeken."

"Ze vonden het wel mooi dat een achttienjarige zijn mening liet horen in een stukje in De Uitgeester", herinnert Luke zich. Dus ben ik samen met Jack Zwarthoed en Wim Rodenburg van het CDA een rondje door het dorp gaan fietsen en hebben we gekeken naar geschikte locaties voor woningen."

Tussen de fietstocht van Luke en de CDA'ers, en de verwachte oplevering, zit uiteindelijk vier jaar. Best lang, vindt Luke. Hij krijgt bijval van zijn oud-medelid en voormalig voorzitter van de JJR, Boas Plinck (26). Die zat in 2020 in een vergadering over het plan met de gemeente en omwonenden via zoom, vertelt hij.

"Er was toen een buurman fel tegen, en dat liet hij duidelijk weten. Tja, en ik ben de voorzitter van de jongerenraad, dus ik probeerde uit te leggen dat de woningnood onder jongeren echt erg hoog was, en nog steeds is."

Boas: "Onder andere daardoor heeft de bouw wel wat vertraging opgelopen. De woningen zouden er eind 2021 zijn, zei de gemeente in het begin. Maar ja, die dingen kosten nu eenmaal tijd."

Te laat

Luke en Boas zijn ondanks de vertraging trots op 'hun' project. Meer triomfen zitten er voorlopig helaas niet in voor de JJR: die is tijdens de coronatijd als een nachtkaars uitgegaan. "Echt jammer", vindt Luke. "De JJR van Uitgeest had dit jaar 25 jaar bestaan, het was de oudste jongerenraad van Nederland."