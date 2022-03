Worstelaarstweeling Marcel en Tyrone bereidt zich voor op de Spelen van Parijs

Ze zijn nog maar net terug met een gouden en bronzen medaille van het EK onder 23 in Bulgarije, maar nu al zijn de tweelingbroers Marcel en Tyrone Sterkenburg uit Hilversum weer aan het trainen. Hun doel: Grieks-Romeins worstelgoud op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

De 20-jarige eeneiige tweeling timmert hard aan de weg van hun worstelcarrière. Marcel werd vorig jaar al wereldkampioen bij de junioren in de klasse tot 82 kilogram. Tyrone veroverde vorig jaar zilver op het WK in zijn eigen gewichtsklasse. En aan die lijst kunnen de broers nu ook na het EK onder 23 in het Bulgaarse Plovdiv goud en brons toevoegen.

Parijs 2024

Met zulke prijzen op zak is het nu volle bak focussen op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De kans dat ze terugkomen met een gouden plak is volgens Marcel en Tyrone dan ook groot. "We hebben al laten zien dat we senioren kunnen verslaan. Dus dat kunnen we ook nu weer."

In de finale tegenover elkaar staan op de mat zit er niet in. Tyrone zit een gewichtsklasse hoger. "Dat kwam toevallig zo uit omdat Tyrone heel veel kan eten, waar ik er meer moeite mee heb", zegt Marcel. "Waar hij één bord eet, eet ik er twee", voegt Tyrone eraan toe. Daarbij komt dat hun vader niet wilde dat ze tegenover elkaar zouden komen te staan.

Talent

Het talent van de broers werd vroeg gespot, op de boksschool van hun vader. Oud-worstelaars die daar trainden, zagen de broers stoeien en zagen direct het talent dat ze hadden. Zo kwamen ze in aanraking met de klassieke vechtsport en dat was liefde op het eerste gezicht. "We zijn natuurlijke vechters en dit is de meest natuurlijke manier van vechten die er is."