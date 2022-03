Oekraïense vluchtelingen delen ervaringen bij eerste wake in Hilversumse kerk

Bij de eerste wake in een Hilversumse kerk om stil te staan bij de oorlog in Oekraïne waren opvallend veel vluchtelingen aanwezig. Een aantal van hen vertelde in de Sint Vituskerk zelfs over hun ervaringen.

De Raad van Kerken heeft het initiatief genomen om iedere week in Hilversum een wake te houden, die in het teken staat van de oorlog in Oekraïne. Donderdagavond is de komende periode hiervoor het vaste moment in de week. De locatie wisselt iedere keer.

De eerste bijeenkomst vond 17 maart plaats in de Sint Vituskerk aan de Emmastraat. Zo'n honderd mensen waren aanwezig bij de dienst die door pastoor Jules Dresmé werd geleid. Onder de bezoekers waren volgens het secretariaat van de Hilversumse kerk 'opvallend veel Oekraïense vrouwen en kinderen', die eerder die week een plek hadden gevonden in Hilversum en omgeving.