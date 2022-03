Zonder maatregelen de lente in, maar zijn er wel genoeg mensen om je biertje te tappen?

Het voorjaar is begonnen en dat is te merken in Noord-Holland: de zon schijnt en de terrassen zitten vol. Goed nieuws voor de horeca- en de evenementenbranche. "Mensen zijn eraan toe om eropuit te gaan. Op de fiets, lekker de terrasjes af. Hier is naar gesnakt", aldus Rob Baltus van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Noord-Holland.

NH Nieuws / Kimberley Luske

Niet alleen de horeca is weer open, ook festivals en evenementen gaan weer door. De branche heeft er weer zin in, volgens Berend Schans van Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF). "Ze staan te trappelen. Het mooie weer helpt natuurlijk ook." De komende tijd staan lokale evenementen op Koningsdag en Bevrijdingsdag op het programma.

Quote "Veel organisaties hebben schulden, er moet weer geld verdiend worden" Berend Schans, Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals

Dat de festivals weer doorgaan is volgens Schans ook een noodzaak. "Veel organisaties hebben geen enkele vorm van vet meer op de botten en veel hebben schulden. Dus het moet ook gewoon, er moet weer geld verdiend worden." Veel mensen hebben hun kaartjes van vorige edities ook nog bewaard. "Daar zijn we het publiek ongelooflijk dankbaar voor", vervolgt hij. "Het is eigenlijk een soort gift." Kermis Met het mooie weer zijn ook de kermissen weer in opkomst. "Vorig jaar waren er ook versoepelingen, maar die gingen pas per 1 juli in. Daardoor konden de paaskermissen niet doorgaan", vertelt Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond (NKB). "Die zijn nu wel weer in zicht, bijvoorbeeld in Wormerveer en Bovenkarspel." Tekst gaat verder.

"Het zal lastig zijn om de afgelopen twee jaar in één keer in te halen, maar de belangstelling lijkt wel groter", gaat hij verder. "Tot gisteren was er kermis in Amsterdam Westerpark en die gaat nu naar Osdorp. Het is enorm druk." Personeelstekort Hoewel alles weer door kan gaan, kampen de branches nog wel met een personeelstekort. "In mijn eigen bedrijf had dit weekend de helft van het personeel corona. Daardoor viel de keukenploeg uit het heb ik bijna tweehonderd man af moeten bellen", vertelt Baltus van KHN.

Quote "Vooral koks zijn nodig. Als je kan koken en je hebt smaak, dan kun je goud geld verdienen" Rob Baltus, Koninklijke Horeca Nederland Noord-Holland

"Vooral koks zijn nodig, iedereen is op zoek naar een zelfstandig werkende kok. Als je kan koken en je hebt smaak, dan kun je goud geld verdienen", aldus Baltus. Volgens Schans van VNPF hebben veel mensen de sector verlaten, en zit een deel dat graag terug wil nog vast in nieuwe klussen. "Mensen vinden is nu een grote uitdaging. Door de hele festivalorganisatie zijn mensen nodig, van producent tot tentenbouwer tot programmeur." Tekst gaat verder.

Toch is Schans er zeker van dat de komende festivals in goede banen zullen worden geleid. "Daarvoor is het wel belangrijk om de weergoden te verzoeken om lekker weer, want een zonnetje kan voor een wereld van verschil zorgen bij dit soort evenementen." Jong Ook Baltus ziet een zonnige lente tegemoet, ondanks het tekort aan personeel. Het valt hem wel op dat de werknemers in de horeca tegenwoordig jonger zijn dan voor corona. "Ze zijn nu 15, 16 of 17 jaar. Vroeger waren ze iets ouder, maar die jaarlagen hebben de afgelopen twee jaar andere baantjes aangenomen." Dat de horeca die jaarlagen mist, is volgens Baltus goed terug te zien op de terrassen. "Dat zijn allemaal hele jonge mensen, maar ze zijn heel enthousiast en ze leren snel. Je ziet ze ook ontwikkelen. Eerst houden ze hun dienblad nog met twee handen vast en een paar weken later staan ze met een grote grijns op hun gezicht op het terras. Dat is mooi om te zien."