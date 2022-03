Pieter Ham woont in Rusland, maar over politiek praat hij niet met zijn familie

Hij groeide op in Twisk, ging naar school in De Weere en werd een man van de wereld in Rusland. Agrariër Pieter Ham (39) woont in Jaroslavl - op zo'n 250 kilometer van Moskou. In het land dat momenteel door bijna de hele wereld met een schuin oog wordt aangekeken: Rusland. "Niemand wil deze oorlog. Maar ergens snap ik Poetin wel."

Pieter Ham met zijn gezin - Aangeleverd

In 2007 streek Ham neer via zijn studie voor het eerst neer in Rusland. Sindsdien heeft hij bij enkele grote agrarische bedrijven gewerkt en nu heeft hij zelf een melkveebedrijf. "We hebben net 400 koeien gekocht, uit Hongarije. In totaal zitten we nu op 700. Het is de bedoeling dat we eind volgend jaar zo'n 1.500 koeien hebben." De geboren West-Fries heeft zo'n 40 Russische werknemers in dienst. Het zijn cijfers waar boeren in Nederland vol jaloezie naar kijken. "Groei is hier geen probleem. Hier zijn de regels heel anders, daar heb je veel minder last van. Toen ik 15 jaar geleden in Rusland kwam, was het land voor 50 procent zelfvoorzienend op het gebied van vlees. Nu is dat 100 procent. Hetzelfde geldt voor graan. Het is een beleidskeuze om niet afhankelijk van anderen te willen zijn."

Pieter Ham, aan het werk in Rusland - Aangeleverd

Sinds de inval in Oekraïne ligt Rusland nog meer onder het vergrootglas. Welke invloed heeft de oorlog op het dagelijks leven in Jaroslavl? "In de eerste week was het wel het gesprek van de dag, nu al veel minder. Voor de gemiddelde Rus is het toch een ver-van-het-bed-show. In het dagelijks leven merken we er hier eigenlijk niets van." Ham is uitgesproken. Ook over deze kwestie. Hij kent de visie van het Westen én het standpunt van Poetin. "Hij werkt hier al 30 jaar naartoe. Wat vaak wordt vergeten, is dat er in het oosten van Oekraïne al 8 jaar een burgeroorlog gaande was. Daar hoor je niemand over in Nederland, dat wordt totaal genegeerd." De etterende situatie tussen Rusland en Oekraïne wordt gezien als aanleiding van het huidige conflict. Andere verhaal "Kijk, niemand wil deze oorlog", vervolgt Ham. "Ook Poetin niet. Maar ergens begrijp ik hem wel. Hij heeft altijd gezegd dat hij dit zou doen, maar niemand geloofde hem. Wat mij wel eens stoort, is dat er in de rest van Europa geen ruimte is voor het andere verhaal. Dat wordt niet verteld. Propaganda? Natuurlijk, dat is er al 40 jaar. Maar daar prik ik wel doorheen, net als heel veel andere Russen."

Quote Over politiek hebben we het niet. De meningen liggen nogal uit elkaar Pieter ham, woont al 15 jaar in rusland

Natuurlijk krijgt Ham de laatste tijd meer vragen vanuit Nederland. Van zijn ouders, broers en zus, bijvoorbeeld. "Maar over politiek hebben we het eigenlijk nooit. De meningen liggen nogal uit elkaar." Liever focust Ham zich op de dingen die hem lief zijn. Zoals zijn vrouw Liubov, zijn kinderen Maria, Emilia en Mark en het bedrijf. Hij heeft het naar zijn zin in Rusland. Natuurlijk zijn er momenten van gemis, maar: "Nee, ik kom niet terug. Ja, op vakantie of familiebezoek. Maar anders niet. Hier kan ik doen wat ik het liefst doe. Ik krijg met alle aspecten te maken waar ik van houd: mensen, dieren, het weer, de natuur. Hier krijg je de ruimte om iets moois op te zetten."

Twisker Pieter Ham, met zijn Russische gezin - Aangeleverd