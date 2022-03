De Kinderen van de Koorschool: het Kerstconcert

Via Cato, Joona en Lodewijk leren we de Koorschool in Haarlem iedere aflevering een beetje beter kennen. We volgen de leerlingen in wat ze meemaken. Niet bij de gewone vakken, want die zijn voor alle basisscholen hetzelfde, maar bij muziekles. Die neemt een bijzondere plaats in op hun school.

In deze laatste aflevering komt voor Cato ook het einde van haar tijd op school in zicht. Ze is nerveus over welk schooladvies ze krijgt. Joona zoekt simpele Kerstliedjes uit om met een groepje voor de supermarkt te zingen en Lodewijk zit in vol ornaat aan het Kerstdiner.

Het Kerstconcert

Om het jaar af te sluiten, treden de kinderen op in de kerk, met een daverend Kerstconcert. Joona zingt een solo, waar hij vooraf hard aan werkt. En Lodewijk verheugt zich erop dit concert te geven. Want ervaring met een gewoon concert heeft hij ondertussen, maar een Kerstconcert: dat is heel speciaal.

Er zijn maar twee koorscholen in Nederland. Die in Haarlem is de oudste. Al zeventig jaar wordt basisonderwijs hier dagelijks gecombineerd met muziekles. En buiten de lesuren om zingen de leerlingen mee in het kerkkoor van de Sint Bavo. Wat dat voor kinderen zijn en wat ze meemaken op school: dat zien we in de documentaireserie "De Kinderen van de Koorschool".