LIVE NH Sport met ADO Den Haag - Telstar

Opnieuw is er vanavond een extra NH Sport en opnieuw zijn we in Den Haag. Want na de nipte 1-1 van FC Volendam vrijdag bij ADO gaat Telstar bij de Hagenaars op visite. Dit duel kun je vanaf 19.00 uur rechtstreeks op de radio volgen.

Stadion ADO Den Haag - Pro Shots / Wouter Dill

ADO Den Haag - Telstar is een inhaalduel uit de derde periode en ging 25 februari niet door, omdat het na de stormschade aan het dak niet veilig was om in het stadion te voetballen. Tot ergernis van trainer Andries Jonker lukte het destijds niet de wedstrijd op een andere locatie af te werken. Uitzinnige vreugde ADO zag de winst afgelopen vrijdag tegen FC Volendam in de allerlaatste seconde door de vingers glippen. Damon Mirani maakte de gelijkmaker en dat zorgde voor uitzinnige vreugde. FC Volendam-directeur Jan Smit zette het radiocommentaar van NH Sport-verslaggever Edward Dekker onder de 1-1 en deelde dit bericht op Twitter. Tekst gaat verder onder de tweet.

Onze Radio NH verslaggever @EdwardDekkerRTV gaat helemaal uit z’n plaat na de goal van Damon Mirani in de laatste seconde! Geweldige beleving, passie én radio! 🧡 #VolVoorOranje pic.twitter.com/Rn0MYVZZVv — JAN SMIT (@JanSmit) March 19, 2022

Telstar rekende vrijdag af met het verzwakte FC Dordrecht. De 1-0 overwinning betekende de eerste driepunter sinds 23 januari toen Jong Ajax werd geklopt. Volgens Jonker stroomt de ziekenboeg langzaam leeg, maar moet hij het vanavond wel zonder Roscello Vlijter stellen die is opgeroepen voor de nationale ploeg van Suriname. De aftrap in Den Haag is om 20.00 uur. Het wedstrijdcommentaar krijg je van Frank van der Meijden en Erik-Jan Brinkman. NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Presentator is Edward Dekker.