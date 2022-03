'Welvaart Amsterdammers blijft ver achter economische groei van de regio'

De bank noemt de het onbereikbare middensegment in de woningmarkt als grootste probleem. Voor mensen met een laag- of middeninkomen is het bijna niet meer te doen om in de stad een huis te kopen. Het zorgt ervoor dat de regio steeds minder jong talent aan zich weet te binden. Volgens de Rabobank is die groep nou juist zo belangrijk voor economische groei in de toekomst.

De regio Amsterdam

"Amsterdam staat op een tweesprong", zegt Hoofd RaboResearch Otto Raspe. "Het leefklimaat blijft achter ten opzichte van de rest van het land en mensen zijn lang niet altijd tevreden over hun woonsituatie, gezondheid en de milieukwaliteit. Die grote uitdagingen, daar moeten de nieuwe gemeenteraden en colleges van de gemeenten in de MRA (Metropoolregio Amsterdam, red.), samen met burgers en bedrijven, zo snel mogelijk mee aan de slag.”

De Rabobank doet ook een paar aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat Amsterdam weer een inclusieve economie krijgt. Zo zouden burgers en bedrijven meer betrokken kunnen worden bij bepaalde onderwerpen, zoals de energietransitie. Daarnaast zouden de gemeenten in de regio in de toekomst beter moeten samenwerken.