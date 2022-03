Antony over uittrekken shirt na winnende goal: "Het was een heel bijzonder moment"

Antony maakte in de slotminuten het winnende goal in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Vervolgens trok hij zijn shirt uit en ontving hij een gigantisch applaus van het publiek.

"Het was een heel bijzonder moment", reageert Antony als hem gevraagd wordt naar het uittrekken van het shirt. "We waren net uitgeschakeld in de Champions League. Ik begreep de teleurstelling van de fans heel goed. Om dan tijdens de Klassieker in de laatste minuten het winnende goal te maken is heel bijzonder."

Ook het logo van Ajax werd aan het einde van de wedstrijd door Antony gekust. De liefde voor Ajax is groot, zegt hij. "Sinds mijn komst bij de club heb ik veel liefde ervaren van de fans en vanuit de club in het algemeen. Dat laat ik graag zien. Ik voel me op mijn gemak in Nederland en vooral ook bij Ajax."

De Braziliaan kan niet vertellen waar zijn wedstrijdshirt nu is. "Na de wedstrijd had ik het nog op mijn arm. Geen idee wie hem nu heeft, maar ik wens hem er in elk geval veel plezier mee."

De reactie op zijn winnende goal in de slotfase leverde Antony wel een rode kaart en een schorsing op. De 22-jarige aanvaller zal op 2 april dan ook niet spelen in de uitwedstrijd tegen FC Groningen.