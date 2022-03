Noord-Hollands getinte estafetteploegen succesvol op WK indoor

Bij de vrouwen was het Femke Bol die in de laatste 30 meter zorgde voor zilver. De ploeg bestond verder uit Lieke Klaver (Enkhuizen), Eveline Saalberg en Lisanne de Witte (Heiloo). In een tijd van 3.28,57 pakten ze dus zilver net voor Polen.

IJzersterkte Van Diepen

Bij de mannen zorgde Tony van Diepen uit Heerhugowaard voor brons bij de mannen. In een fantastische laatste ronde wist hij voor Nederland nog naar eremetaal te lopen. De ploeg klokte een tijd van 3.06,90. Taymir Burnet, Nick Smidt en Terrence Agard waren de andere lopers.