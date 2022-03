AZ zakt naar plek vijf na gelijkspel tegen Willem II

AZ is op bezoek bij Willem II tegen een zeperd aangelopen. In Tilburg werd het 2-2. Hierdoor gaat FC Twente over AZ heen en zakt de ploeg van Pascal Jansen naar plek vijf in de eredivisie.

Dramatische start AZ

Al heel vroeg in de wedstrijd kwam AZ met 2-0 achter te staan. In de zevende minuut was het Ché Nunnely die de 1-0 binnenkopte en tien minuten later was het Elton Kabangu die oog in oog met AZ-keeper Peter Vindahl het tweede doelpunt van de avond maakte.

In de 35e minuut kwam AZ terug in de wedstrijd. Bruno Martins Indi tikte simpel binnen vanuit een corner. De Alkmaarders zetten wel aan in de rest van de eerste helft, maar tot scoren kwamen ze niet.

In de blessuretijd van de eerste helft leek AZ nog een penalty tegen te krijgen, maar dankzij de VAR moest scheidsrechter Rob Dieperink terugkomen op zijn besluit.