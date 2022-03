Telstar mist 'slechts' zeven spelers tegen ADO: "Bij andere clubs gaan dan alarmbellen af"

Het licht in Den Haag doet het weer en het dak van het stadion is deels gerepareerd. Daardoor treedt Telstar morgenavond aan voor de inhaalwedstrijd tegen ADO. "Den Haag is een van de sterkste ploegen in de eerste divisie", kijkt Andries Jonker vooruit op de ontmoeting.

De stemming bij Telstar was dit weekend beter dan vorige weekenden. Afgelopen vrijdag wonnen de Witte Leeuwen met 1-0 van FC Dordrecht. "Maar gezien de kansenverhouding hadden het er misschien wel meer moeten zijn", beaamt Jonker. "Als je 22 keer op doel schiet, is één keer wel weinig."

Verder is het nog onzeker of Glynor Plet zou kunnen starten. De 35-jarige spits kiest momenteel zijn wedstrijden uit op basis van zijn gevoel. Rein Smit, die tegen NAC een tik tegen zijn hoofd kreeg, mag vanwege het protocol van de KNVB, nog niet in actie komen om schade te voorkomen.

"Een fris voetballende ploeg met veel steun van het publiek. Den Haag is een van de sterkste ploegen in de eerste divisie", zegt Jonker over de komende tegenstander. "Zonder de strafpunten en de onrust binnen de club waren zij nog verder geweest." Ondanks de complimenten richting ADO, is Jonker niet van om verdedigender voor de dag te komen. "Tegen PSV en Volendam hebben we vooruit gespeeld. Dat gaan we nu ook doen. We gaan ons echt niet aanpassen aan Den Haag en dan zien we wel waar het schip strandt."

Seizoenseinde

De komende weken wacht een zwaar programma voor Telstar. Met wedstrijden tegen ADO Den Haag, FC Emmen, FC Eindhoven, Excelsior, Roda JC en FC Den Bosch. "Er zijn mensen die vinden dat wij om spek en bonen spelen. Maar de witte vlag kunnen we altijd nog hijsen. Over het algemeen komen we tegen behoorlijke ploegen sterk voor de dag."

Er is morgenavond vanaf 19.00 uur een extra radio-uitzending van NH Sport, zodat je ADO Den Haag - Telstar rechtstreeks kunt volgen. Erik-Jan Brinkman en Frank van der Meijden verzorgen het wedstrijdcommentaar.