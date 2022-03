Grootste partij in Uitgeest wil coalitie, geen raadsakkoord

Progressief Uitgeest (PU), met vier zetels de grootste partij in de gemeente, wil "in ieder geval geen raadsakkoord." Dat laat fractievoorzitter Jan Schouten weten. "Een college met D66, aangevuld met PvdA of CDA lijkt ons goed mogelijk."

VVD en Uitgeest Lokaal lieten na de verkiezingsuitslag weten wel iets te zien in een raadsakkoord waarin er voor verschillende onderwerpen uit de Uitgeester politiek steeds verschillende meerderheden gezocht worden. "Tachtig procent van alle partijprogramma's komt overeen", oordelen zij.

Maar voor die constructie zegt Schouten van Progressief Uitgeest geen voorkeur voor te hebben. Hoewel zijn partij twee zetels verloor, is PU met vier zetels nog steeds de grootste partij in Uitgeest.

Eerlijk verdeeld

De zetels in de gemeenteraad zijn verder eerlijk verdeeld over de rest van de partijen na de verkiezingen van vorige week: zowel D66, als CDA, VVD, PvdA en Uitgeest Lokaal hebben twee zetels. Alleen de Uitgeester Vrije Partij (UVP) haalde net als vorige keer één zetel.

Voor een meerderheidscoalitie zijn minimaal acht van de vijftien zetels nodig, en moet Progressief Uitgeest met zeker twee partijen samenwerken.

Niet met VVD en Uitgeest Lokaal?

Het ligt voor de hand dat Progressief Uitgeest als grootste partij als eerst aan zet is in de gesprekken tussen de andere partijen. VVD en Uitgeest Lokaal komen in eerste instantie dus niet in de plannen van Schouten voor, omdat zij liever wel met een raadsakkoord willen werken. Lijsttrekker Guus Krom van de UVP liet vorige week weten dat de coalitiepositie van de afgelopen vier jaar haar "slecht bevallen is."

Hoewel hij nog niet te veel op de zaken vooruit wil lopen, zegt Schouten: "PU, PvdA, D66 en CDa zijn vier partijen die de afgelopen jaren, hoewel de eerste twee als coalitiepartners en de laatste twee als oppositie, in staat zijn gebleken samen te kunnen werken. Er zijn veel overeenkomsten in de verkiezingsprogramma`s. Onderzocht zal gaan worden waar de verschillen liggen en of deze overbrugbaar zijn."

Vanavond voeren alle partijen een duidingsdebat, waarin zij hun eerste gedachten over de verkiezingsuitslag en de gewenste vervolgstappen bespreken.