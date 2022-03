Met opgeheven hoofd en pr verlaat hordeloper Liam van der Schaaf WK indoor

In de halve finale kwam de atleet van Phanos goed uit de startblokken. Echter raakte hij de derde horde vrij hard waarna de snelheid afnam. In de wedstrijd eindigde hij als zevende en scherpte zijn persoonlijk record met drie honderdsten aan. Gisteren plaatste Van der Schaaf zich met een evenaring van zijn pr voor de halve finale.

"Na de series moest ik lang wachten", begint Van der Schaaf na zijn uitschakeling. "Ik was een stuk rustiger dan voor de serie. De start was goed, maar ik raakte horde drie hard. Ik ben de laatste weken niet heel erg fit geweest, heb ik niet veel getraind. Dan sluipen er wat slordigheidjes in, maar ik vond het geweldig om hier te zijn."

