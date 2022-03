Acht personen aangehouden bij demonstratie Museumplein

Tijdens de manifestatie op het Museumplein zijn honderden mensen samengekomen. Eerder heeft de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie, justitie) dit gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied vanwege de demonstratie van United We Stand Europe, waar signaleren binnenkwamen dat personen met wapens naar het plein willen komen.





Het veiligheidsrisicogebied is zondag van kracht van 11.00 tot 21.00 uur, in dat tijdsbestek mag de politie iedereen preventief fouilleren. Dat gold ook voor de looproute van de optocht van en naar het Museumplein, maar die route is vreedzaam verlopen.