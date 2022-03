Amsterdam NL V Mysterieuze robotcamera volgt steenbokken in Artis

Het is een drukke bedoening bij de steenbokken in Artis. Er staat een mysterieuze robotcamera die de dieren goed in de gaten houdt. De camera hoort bij een artistiek onderzoeksproject, waar met behulp van kunstmatige intelligentie de relatie tussen dier, mens en technologie wordt onderzocht.

Voorbijgangers kijken vol verwondering naar de camera. "Ik heb geen idee. Wellicht dat de safari wordt nagebootst, ik weet het niet." Een kind dat voorbij loopt heeft wel een vermoeden: "Het is denk ik een camera die in de gaten houdt wat daar gebeurt." De camera hoort bij een groter artistiek onderzoeksproject dat plaatsvindt in Artis, genaamd Machine Wilderness. In dit project gaan acht verschillende kunstenaars op verschillende plekken in de dierentuin op zoek naar de relatie tussen mens, natuur en technologie. De robotcamera is van twee kunstenaars, Maria Verstappen en Erwin Driessen.

Quote "De robot kan volledig zelfstandig rondkijken en dieren herkennen" Maria Verstappen, kustenaar

Maria en Erwin leggen uit hoe de robotcamera werkt: "De robot kan volledig zelfstandig rondkijken en dieren herkennen. De robot maakt dan wel meer dan duizend foto's van één dier. Met die foto's maakt de robot een animatie." Een kind kijkt vol bewondering naar het scherm van de robotcamera in actie: "Ik zie berggeitjes en stenen. Ik vind het echt heel erg mooi." Maria en Erwin zullen de foto's van de camera vastleggen in een animatiefilm die laat zien hoe een kunstmatig brein kijkt, interpreteert en fantaseert. Hoe dat 'droombeeld' eruit gaan zien is nog maar de vraag. Een voorbijkomende vrouw doet een gok: "Misschien als een soort avatar of een soort digitale steenbok voor in een museum?"

De onthulling van het droombeeld van de steenbokken moet wel nog even op zich laten wachten. Op 24 juni zullen de resultaten van de robotcamera en de zeven andere onderzoeksprojecten worden tentoongesteld.