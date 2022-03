Chasity Grant schiet Ajax Vrouwen naar bekerfinale

Ten koste van Excelsior heeft Ajax Vrouwen zich vanavond geplaatst voor de bekerfinale. Chasity Grant werd in de tweede helft de enige doelpuntenmaker van de wedstrijd. Het wordt voor de viervoudig bekerwinnaar de zevende bekerfinale in de clubgeschiedenis.

Ajax Vrouwen was duidelijk de bovenliggende partij op Sportpark De Toekomst. In de eerste drie kwartier werd de paal geraakt, ging een schot net naast en haalde Excelsior een bal van de lijn. Aan het begin van het tweede bedrijf scoorden de Amsterdammers wel. Na een voorzet van de linkerkant tikte Grant binnen.

De Rotterdammers gingen daarna op zoek naar de gelijkmaker, maar verder dan spaarzame mogelijkheden kwam Excelsior niet. Ook Ajax Vrouwen had moeite om tot kansen te komen, waardoor het spannend bleef tot het laatste fluitsignaal.

Op zaterdag 4 juni is PSV of ADO Den Haag de tegenstander in de KNVB-bekerfinale. Zij spelen morgen tegen elkaar in de andere halve finale.