Grote woningbrand in Amsterdam-West, twintig woning ontruimd

In een woning aan de Marco Polostraat is vanavond een grote brand uitgebroken. De brandweer laat weten dat er uit voorzorg 20 woningen in de buurt ontruimt worden.

Op beelden is te zien dat met name de achterzijde van het gebouw in lichterlaaie staat, terwijl er uit de voorkant van de woning dikke rookwolken komen. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk.

De brand brak iets na 19.00 uur uit bij een portiekwoning op de derde etage van het gebouw. De brandweer is met veel eenheden ter plaatse om het vuur te blussen.