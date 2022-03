Problemen in het amateurvoetbal: "Van mij mogen die quarantaineregels weg"

Door het verplichte thuisblijven na een positieve coronatest komen veel voetbalclubs in de problemen. Competitiewedstrijden moeten worden afgezegd omdat spelers in quarantaine zitten. De club WV-HEDW uit Oost heeft er veel mee te maken: zij hebben vorig weekend wel tien wedstrijden moeten afzeggen.

Afgelaste wedstrijden worden door de KNVB binnen 10 dagen doordeweeks opnieuw vastgesteld, vertelt Hette Spoelstra, vicevoorzitter van WV-HEDW. Hij legt uit wat voor moeilijkheden dat oplevert: "Dat betekent dat we onze trainingsruimte moeten indikken. We moeten doordeweeks een scheidsrechter verzorgen. En verder groeit de competitie helemaal scheef omdat sommige teams drie wedstrijden minder hebben gespeeld dan de ander."

Qua organisatie zorgt het verplichte thuisblijven dus voor ongemak. Maar ook de teams zelf hebben er nlast van. "Wij merken dat veel wedstrijden worden afgelast en dan vooral last-minute", laat een speelster weten. Ook de trainer weet soms niet waar hij aan toe is. "Gisteravond dacht ik dat we vijftien man hadden en dus vier wissels. Nu komt het erop neer dat we maar twee wissels hebben, vanwege twee corona afmeldingen vanochtend."