Wat zeggen de cijfertjes? Ajax heel sterk in Klassieker; doelpunten bij Willem II - AZ

Aan de hand van de statistieken kijken we vooruit naar de 27e speelronde in de eredivisie. Ajax is al jaren thuis ongeslagen tegen Feyenoord en is ook nu de grote favoriet in de Klassieker. AZ lijkt de topvorm kwijt, maar treft in Willem II een tegenstander die al vijf wedstrijden niet heeft gescoord.

Ajax - Feyenoord

Snel raak is drie punten:

Een snelle goal tijdens Ajax - Feyenoord is een garantie voor een overwinning. Zes keer opende Ajax binnen vijf minuten de score en alle keren bleven de drie punten in Amsterdam. John Rep (1973), Jesper Olsen (1983), Tijjani Babangida (1997), Rafael van der Vaart (2003), Lasse Schöne (2017) en Hakim Ziyech (2019) waren de doelpuntenmakers. Cor van der Gijp (1959) opende een keer razendsnel de score voor Feyenoord, maar ook toen won Ajax.

Balans per decennium:

Ajax heeft sinds 2010 pas drie keer verloren van Feyenoord. In die periode werd negentien keer gewonnen en zes keer werd het gelijk. Ook in de vier decennia daarvoor heeft Ajax een positieve balans, met als uitschieter de jaren negentig. In de jaren zestig was Feyenoord de sterkste in de onderlinge ontmoetingen met twaalf zeges in 26 duels.

20 maart niet Ajax' favoriete datum:

Vier keer eerder speelde Ajax thuis op 20 maart. Slechts twee keer leverde dat een overwinning op. In 2005 ging het lelijk mis tegen PSV: 0-4. De ploeg van Frank de Boer maakte dat in 2016 enigszins goed door op 20 maart met 2-0 te winnen in Eindhoven.

Laatste zes gewonnen:

Van de 65 eerdere keren dat Ajax - Feyenoord werd gespeeld, verloren de Amsterdammers slechts elf keer. Dat gebeurde pas twee keer deze eeuw (in 2001 en 2005). Ajax wist 38 keer thuis te winnen van de Rotterdammers, waaronder de laatste zes wedstrijden.

Ajax scoort 92 procent van de duels:

Het is pas vijf keer gebeurd dat Ajax thuis niet wist te scoren tegen Feyenoord. Twee keer werd het 0-0 en drie keer eindigde het in 0-1. Dat betekent dat de Klassieker in Amsterdam nog nooit eindigde zoals eerder dit seizoen in Rotterdam: 0-2.

Ajax - Feyenoord begint morgenmiddag om 14.30 uur.