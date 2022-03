Kunstenaars openen tentoonstelling alsnog na diefstal: "Na teleurstelling knop omgezet"

Kunstenaars Susan Hooi en Youssef Boucenna zijn enorm trots dat hun tentoonstelling nu officieel geopend is. De eerdere tentoonstelling werd bijna volledig gestolen enkele dagen voor de opening in november, maar na maanden hard werken is er nieuwe kunst en dus een opening.

De klap van de gestolen kunst was enorm, maar toch was vooral Youssef direct strijdbaar. Hij zei vlak na de diefstal al: "Wij gaan nieuw werk maken voor Pasen. Pasen is binnenkort en dan is de opstanding. Dat betekent dan dat wij zijn opgestaan met nieuw werk."

In Sexyland in Noord zal de tentoonstelling tot en met 17 april te zien zijn. Beide kunstenaars zijn blij dat het hen gelukt is om de kaarsen en keramieken kunstwerken te laten zien aan het publiek. De expositie bestaat uit borden, glazen, eierdoppen en kaarsen. "Het thema van de wederopstanding past heel goed bij dit verhaal", aldus Susan Hooi. "Het was ook heel raar, want mensen dachten dat we het verhaal (van de diefstal, red.) verzonnen hadden. Soms is de realiteit raarder dan je kunt bedenken."

Tekst gaat door onder de foto.